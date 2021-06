மாநில செய்திகள்

திரைப்பட இயக்குனர் ஷங்கரின் மகள் திருமணம்: மணமக்களுக்கு, மரக்கன்று பசுமை கூடை வழங்கி மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து + "||" + Film director Shankar's daughter gets married: MK Stalin greets the bride and groom with a sapling green basket

