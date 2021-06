மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்துவதை விரைவுபடுத்த வேண்டும்; அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + Vaccination should be expedited; O. Panneerselvam's insistence on the government

தடுப்பூசி செலுத்துவதை விரைவுபடுத்த வேண்டும்; அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்