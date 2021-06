மாநில செய்திகள்

மேட்டூரில் இருந்து சென்னைக்கு சென்ற சரக்கு ரெயில் தடம் புரண்டது + "||" + The freight train from Mettur to Chennai was derailed

மேட்டூரில் இருந்து சென்னைக்கு சென்ற சரக்கு ரெயில் தடம் புரண்டது