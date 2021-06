மாநில செய்திகள்

கோவில் சொத்துகளுக்கு கோர்ட்டுதான் பாதுகாப்பு; ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + The court is the guardian of the temple property; High Court

கோவில் சொத்துகளுக்கு கோர்ட்டுதான் பாதுகாப்பு; ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு