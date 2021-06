மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க தடுப்பூசியை தவிர வேறு வழி இல்லை: சென்னை ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி

There is no other way but vaccine to prevent the spread of corona: Chief Justice Sanjib Banerjee

