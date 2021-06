மாநில செய்திகள்

சூரப்பா மீதான விசாரணை நிறைவு: முதல்-அமைச்சரிடம் இந்த வாரம் இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வாய்ப்பு + "||" + Completion of inquiry on Surappa Chances to submit final report to CM this week

சூரப்பா மீதான விசாரணை நிறைவு: முதல்-அமைச்சரிடம் இந்த வாரம் இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வாய்ப்பு