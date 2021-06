மாநில செய்திகள்

தமிழக மக்கள் நலனுக்காக பெங்களூரு சிறையில் மாதக்கணக்கில் விரதம் இருந்தேன்: சசிகலா + "||" + For the benefit of the people of Tamil Nadu, I was fasting for months in a Bangalore jail: Sasikala

தமிழக மக்கள் நலனுக்காக பெங்களூரு சிறையில் மாதக்கணக்கில் விரதம் இருந்தேன்: சசிகலா