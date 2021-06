மாநில செய்திகள்

9-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் பாலிடெக்னிக் மாணவர் சேர்க்கை - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Admission of Polytechnic students on the basis of 9th standard marks TN Govt orders

9-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் பாலிடெக்னிக் மாணவர் சேர்க்கை - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு