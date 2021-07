மாநில செய்திகள்

தமிழக டி.ஜி.பி.யாக சைலேந்திரபாபு பதவி ஏற்றார் + "||" + Silenthrababu took over as the DGP of Tamil Nadu

தமிழக டி.ஜி.பி.யாக சைலேந்திரபாபு பதவி ஏற்றார்