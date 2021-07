மாநில செய்திகள்

தினமும் 8 லட்சம் தடுப்பூசிகள் போடும் அளவுக்கு மருத்துவ கட்டமைப்புகள் தமிழகத்தில் உள்ளன + "||" + There are enough medical facilities in Tamil Nadu to administer 8 lakh vaccines daily

தினமும் 8 லட்சம் தடுப்பூசிகள் போடும் அளவுக்கு மருத்துவ கட்டமைப்புகள் தமிழகத்தில் உள்ளன