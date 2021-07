மாநில செய்திகள்

ஓய்வு பெற்ற டி.ஜி.பி. திரிபாதிக்கு வழியனுப்பு விழா - ‘தமிழக மக்களுக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்’ என்று உருக்கம் + "||" + Retired DGP Sending ceremony to Tripathi - ‘I will continue to serve the people of Tamil Nadu’

ஓய்வு பெற்ற டி.ஜி.பி. திரிபாதிக்கு வழியனுப்பு விழா - ‘தமிழக மக்களுக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்’ என்று உருக்கம்