மாநில செய்திகள்

நீண்டகாலம் கோவில் நிலங்களில் குடியிருப்பவர்களை வாடகைதாரர்களாக மாற்றுவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் + "||" + Consideration will be given to converting long-term tenants of temple lands into tenants

