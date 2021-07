மாநில செய்திகள்

270 ஆண்டு பழமையான கல்வெட்டுடன் கூடிய கல்தொட்டி கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of a stone tank with a 270 year old inscription

270 ஆண்டு பழமையான கல்வெட்டுடன் கூடிய கல்தொட்டி கண்டெடுப்பு