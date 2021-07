மாநில செய்திகள்

முறையற்ற முறையில் பத்திரங்கள் பதிவு செய்தால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் மூர்த்தி + "||" + Action against officials for improper registration of securities: Minister Murthy

முறையற்ற முறையில் பத்திரங்கள் பதிவு செய்தால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் மூர்த்தி