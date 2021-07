மாநில செய்திகள்

“ரேஷன் கடைகளில் தரமான அத்தியாவசிய பொருட்கள்”- முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் + "||" + Quality essentials in ration shops should be available without restriction CM Stalin

“ரேஷன் கடைகளில் தரமான அத்தியாவசிய பொருட்கள்”- முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்