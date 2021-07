மாநில செய்திகள்

10ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களையும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்க கோரிய வழக்கு: 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு + "||" + Case seeking to declare 10th class candidates as also qualified: Order to respond within four weeks

10ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களையும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்க கோரிய வழக்கு: 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு