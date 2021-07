மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க பேரவை முடிவு + "||" + The Workers' Progressive Union (DPU) has decided to protest against the hike in petrol and diesel prices

