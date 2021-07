மாநில செய்திகள்

மின்வினியோகம், பராமரிப்பு தொடர்பான 90 சதவீத புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு மின்சார வாரியத்துறை தலைவர் தகவல் + "||" + Immediate solution to 90 percent of complaints related to power supply and maintenance, informed the Chairman of the Electricity Board

மின்வினியோகம், பராமரிப்பு தொடர்பான 90 சதவீத புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு மின்சார வாரியத்துறை தலைவர் தகவல்