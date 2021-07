மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக மு.க.ஸ்டாலின் சைக்கிள் பயணம் + "||" + Stalin bicycle trip for the first time since taking office as CM

முதல்-அமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக மு.க.ஸ்டாலின் சைக்கிள் பயணம்