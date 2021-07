மாநில செய்திகள்

அரசின் அடிப்படை கடமையை எதிர்த்து பா.ஜ.க. தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு பதில் மனு + "||" + The BJP opposes the basic duty of the state. The Government of Tamil Nadu has filed a reply petition in the I-Court seeking dismissal of the case

அரசின் அடிப்படை கடமையை எதிர்த்து பா.ஜ.க. தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு பதில் மனு