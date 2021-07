மாநில செய்திகள்

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அய்யாறு வாண்டையார் காலமானார் + "||" + Former AIADMK minister Ayyaru Vandayar has passed away

