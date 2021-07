மாநில செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி + "||" + Srirangam Renganatha Temple is open to devotees from today

ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி