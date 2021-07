மாநில செய்திகள்

சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ஆண்டு இரண்டு பருவங்களாக பிரிப்பு + "||" + CBSE Board Exam 2022 Will Be Held In 2 Parts, On Reduced Syllabus

சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ஆண்டு இரண்டு பருவங்களாக பிரிப்பு