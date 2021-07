மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு; அடுத்த தவணை 11-ந்தேதி தான் கிடைக்கும்: மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் + "||" + Vaccine shortage in Tamil Nadu; The next installment will be available on the 11th: Secretary of Public Welfare

தமிழகத்தில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு; அடுத்த தவணை 11-ந்தேதி தான் கிடைக்கும்: மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர்