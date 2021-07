மாநில செய்திகள்

7 தமிழர்கள் விடுதலை விவகாரத்தில் ஜனாதிபதியை நிர்ப்பந்திக்க முடியாது: சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி + "||" + 7 Tamils convicts release Indian President on the issue of liberation: Tamil Nadu Law Minister Raghupathy

7 தமிழர்கள் விடுதலை விவகாரத்தில் ஜனாதிபதியை நிர்ப்பந்திக்க முடியாது: சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி