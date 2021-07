மாநில செய்திகள்

நாங்கள் மத்திய அரசு என்றுதான் அழைப்போம்; ஒன்றிய அரசு என்று கூறுவதால் எந்த பயனும் இல்லை: அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + We will call it the Central Government; There is no point in claiming to be a United Government: Anbumani Ramadas

நாங்கள் மத்திய அரசு என்றுதான் அழைப்போம்; ஒன்றிய அரசு என்று கூறுவதால் எந்த பயனும் இல்லை: அன்புமணி ராமதாஸ்