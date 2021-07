மாநில செய்திகள்

மின்சார இணைப்பு கேட்கும்போது கட்டிடத்தில் உயிர் காக்கும் சாதனம் பொருத்தியிருக்க வேண்டும்: மின்சார ஒழுங்கு முறை ஆணையம் + "||" + Life-saving device must be installed in the building when electrical connection is requested: Electrical Regulatory Authority

