மாநில செய்திகள்

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் வாழ்த்து + "||" + Dr. Anbumani Ramadas congratulates the Tamil Nadu athletes participating in the Olympics

ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் வாழ்த்து