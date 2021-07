மாநில செய்திகள்

விபத்து வழக்குகளில் முறைகேட்டை தடுக்க இழப்பீட்டு தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டதை இ-மெயில் மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும்: இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Compensation deposit must be notified by email to prevent misconduct in accident cases: Court orderst to insurance companies

