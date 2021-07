மாநில செய்திகள்

மாநகர போக்குவரத்து கழக பஸ்களில் திருக்குறள் விளக்கத்துடன் கூடிய பலகை; பயணிகள் வரவேற்பு + "||" + Tirukkural Board with screw cap description on Municipal Transport Corporation buses; Passenger welcome

மாநகர போக்குவரத்து கழக பஸ்களில் திருக்குறள் விளக்கத்துடன் கூடிய பலகை; பயணிகள் வரவேற்பு