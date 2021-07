மாநில செய்திகள்

பொதுமக்கள் தவறவிடும் ‘வைபை’ ஏ.டி.எம். கார்டுகளை திருடி வங்கி கணக்கில் பணம் எடுத்து மோசடி நகை கடை ஊழியர் கைது + "||" + The ‘waibai’ ATM that the public misses. Employee arrested for stealing cards and taking money from bank account

பொதுமக்கள் தவறவிடும் ‘வைபை’ ஏ.டி.எம். கார்டுகளை திருடி வங்கி கணக்கில் பணம் எடுத்து மோசடி நகை கடை ஊழியர் கைது