மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்காக செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி வளாகத்தை யாரும் டெண்டர் எடுக்க முன்வரவில்லை + "||" + No one has come forward to bid for the vaccine complex in Chengalpattu to produce the vaccine

தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்காக செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி வளாகத்தை யாரும் டெண்டர் எடுக்க முன்வரவில்லை