மாநில செய்திகள்

'உங்களால்தான்' என்ற எண்ணம் எங்களிடமும் உண்டு: ‘தேர்தல் தோல்விக்கு பா.ஜ.க.வை குற்றம்சாட்டுவது ஏற்புடையது அல்ல’ + "||" + We also have the idea of 'by you': 'It is not appropriate to blame the BJP for the election defeat'

'உங்களால்தான்' என்ற எண்ணம் எங்களிடமும் உண்டு: ‘தேர்தல் தோல்விக்கு பா.ஜ.க.வை குற்றம்சாட்டுவது ஏற்புடையது அல்ல’