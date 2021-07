மாநில செய்திகள்

திருக்குவளை செல்லும் வழியில், மண்டப வாசலில் மணக்கோலத்தில் காத்திருந்த ஜோடிக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்த மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + On the way to Thirukuvalai, MK Stalin married the couple who were waiting for the wedding at the entrance of the hall

