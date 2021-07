மாநில செய்திகள்

75 சதவீத கல்விக் கட்டணத்தை 2 கட்டங்களாக வசூலிக்க வேண்டும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவு + "||" + The Commissioner of School Education has directed private schools to charge 75 per cent tuition fees in two phases

75 சதவீத கல்விக் கட்டணத்தை 2 கட்டங்களாக வசூலிக்க வேண்டும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் உத்தரவு