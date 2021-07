மாநில செய்திகள்

சமுதாய கூடங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு சத்துணவு வழங்கலாமா? தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Can students be fed through community halls? Tamil Nadu government ordered to file reply

சமுதாய கூடங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு சத்துணவு வழங்கலாமா? தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு