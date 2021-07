மாநில செய்திகள்

மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்டவேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr. Ramadass urges the Government of Tamil Nadu to convene an all-party meeting to discuss the Megha Dadu Dam issue

