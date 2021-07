மாநில செய்திகள்

மேகதாது அணை விவகாரம்: தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + Megha Dadu Dam issue: O. Panneerselvam urges the Tamil Nadu government to take legal action

மேகதாது அணை விவகாரம்: தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்