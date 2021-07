மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு காங்கிரசார் நூதன போராட்டம் சைக்கிள்-மாட்டு வண்டியில் ஊர்வலம் சென்றனர் + "||" + Congressmen protest against petrol and diesel price hike march in bicycle-cart

பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு காங்கிரசார் நூதன போராட்டம் சைக்கிள்-மாட்டு வண்டியில் ஊர்வலம் சென்றனர்