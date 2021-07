மாநில செய்திகள்

பத்திரப்பதிவு துறையில் ஊழலை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + What is the action taken to control corruption in the securities sector? Government of Tamil Nadu, iCourt question

பத்திரப்பதிவு துறையில் ஊழலை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி