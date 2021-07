மாநில செய்திகள்

12 ஆம் தேதிக்குள் 15 லட்சம் தடுப்பூசிகளை தருவதாக மத்திய அரசு உறுதி-சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + central government has promised to provide 15 lakh vaccines by the 12th

