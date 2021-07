மாநில செய்திகள்

ஆவணங்கள் இன்றி ரெயிலில் கொண்டு சென்ற ரூ.1¼ கோடி வெள்ளிக்கட்டிகள், பணம் பறிமுதல் 4 பேரிடம் விசாரணை + "||" + Without documents Carried by train Silvers, Seizure of money Inquiry into 4 persons

ஆவணங்கள் இன்றி ரெயிலில் கொண்டு சென்ற ரூ.1¼ கோடி வெள்ளிக்கட்டிகள், பணம் பறிமுதல் 4 பேரிடம் விசாரணை