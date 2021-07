மாநில செய்திகள்

அரசு கேபிள் டி.வி. நிறுவன தலைவராக குறிஞ்சி சிவகுமார் பொறுப்பு ஏற்றார் + "||" + Government cable TV As president of the organization Kurinji Sivakumar took charge

அரசு கேபிள் டி.வி. நிறுவன தலைவராக குறிஞ்சி சிவகுமார் பொறுப்பு ஏற்றார்