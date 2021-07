மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியாக அமைய வேண்டும் என்பதே என் ஆசை மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Development of Tamil Nadu As inclusive growth Is to be My desire MK Stalin speech

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியாக அமைய வேண்டும் என்பதே என் ஆசை மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு