மாநில செய்திகள்

69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + 69 percent reservation To be protected MK Stalin order to the authorities

69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு