மாநில செய்திகள்

நோயாளிகளின் மன அழுத்தத்தை போக்க ஓமந்தூரார் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கண் கவர் சுவர் ஓவியம் + "||" + Of patients Relieve stress At the Government Hospital Eye cover wall painting

நோயாளிகளின் மன அழுத்தத்தை போக்க ஓமந்தூரார் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கண் கவர் சுவர் ஓவியம்