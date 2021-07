மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளின் சாட்சியம் எந்த வகையிலும் தாழ்ந்தது இல்லை ஐகோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + Testimony of transgender people Not inferior in any way High Court sensational verdict

