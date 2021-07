மாநில செய்திகள்

“வைகை ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது முற்றிலும் நிறுத்தப்படும்” - மாநகராட்சி ஆணையர் உறுதி + "||" + Sewage mixing in Vaigai river will be stopped completely Corporation Commissioner confirmed

“வைகை ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது முற்றிலும் நிறுத்தப்படும்” - மாநகராட்சி ஆணையர் உறுதி