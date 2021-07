மாநில செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு அரசால் வழங்கப்பட்ட விலையில்லா ‘2 ஜி.பி. டேட்டா கார்டு'களை புதுப்பித்து வழங்க வேண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + For students 2 GB Data cards Need to update and deliver Edappadi Palanisamy insistence

மாணவர்களுக்கு அரசால் வழங்கப்பட்ட விலையில்லா ‘2 ஜி.பி. டேட்டா கார்டு'களை புதுப்பித்து வழங்க வேண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்