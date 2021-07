மாநில செய்திகள்

அரசு ஊழியர்கள் வாரம் 2 நாட்கள் கைத்தறி ஆடைகளை உடுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும் ஆய்வு கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Government employees 2 days a week Dress in linen clothes To be instructed MK Stalin speech

அரசு ஊழியர்கள் வாரம் 2 நாட்கள் கைத்தறி ஆடைகளை உடுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும் ஆய்வு கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு